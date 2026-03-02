Убит один из лидеров «Исламского джихада»

Командующий боевым крылом движения «Исламский джихад» в Ливане Адхам аль-Осман убит при ударах израильской армии по пригороду Бейрута. Об этом сообщило само движение.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на 70 объектов «Хезболлы» в Ливане.

«Исламский джихад» заявляет о гибели командира «Сарая аль-Кудс» в Ливане Адхама Аднана аль-Османа, который погиб в результате удара израильских сил по южному пригороду Бейрута», — сообщили в движении.

Пресс-служба ЦАХАЛ рассказала о гибели «еще одного высокопоставленного террориста», не уточнив его имени и должности.

Накануне израильская армия призвала жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из–за предстоящих атак по объектам организации. Утром 2 марта начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». При ударах по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения.