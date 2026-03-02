Роковая ошибка Ирана: война и с арабами

В ответ на совместные авиаудары США и Израиля Иран атакует не только Израиль и американские военные базы в Персидском заливе, но и туристическую и промышленную инфраструктуру этих стран. В результате ударов пострадали роскошные отели, элитные жилые комплексы и другие объекты гражданской инфраструктуры в Дубае, Абу‑Даби, Манаме — столице Бахрейна — и в других городах, которые до недавнего времени считались «островками безопасности» на Ближнем Востоке.

Целью Тегерана, по мнению аналитиков, является не только месть. Иран стремится вынудить арабские государства оказать давление на американскую администрацию, чтобы та остановила военные операции. Однако, как отмечают региональные эксперты Atlantic Council, такая «тактика» может нанести Ирану еще больший ущерб и подтолкнуть арабские страны Персидского залива к еще более тесному союзу с США и Израилем. По словам Эрика Альтера, внештатного старшего научного сотрудника Инициативы по безопасности на Ближнем Востоке имени Скоукрофта и декана Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша в Абу‑Даби, удары Ирана вынуждают ОАЭ сближаться с позицией США и Израиля гораздо сильнее, чем им самим хотелось бы. «С одной стороны, ОАЭ остаются партнером США в сфере безопасности. Они негласно поддерживают Израиль по многим региональным вопросам, особенно в отношении иранской ракетной программы и сети его прокси‑формирований. С другой стороны, ОАЭ вложили значительные ресурсы в выстраивание более стабильных отношений с Тегераном. Торговля выросла, дипломатические контакты возобновились, и обе стороны работали над предотвращением эскалации в Персидском заливе. Недавние удары сводят все эти достижения на нет», — отметил эксперт.

Официальные лица ОАЭ заявили о «полном праве страны на ответные действия» и о готовности предпринять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и интересов. Это включает потенциальные шаги по предотвращению дальнейшей агрессии, хотя конкретные ответные меры пока не объявлены. После произошедшего президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Оба лидера выразили солидарность, предостерегли от дальнейшей эскалации и призвали к сдержанности и дипломатии. Аналогичную позицию заняли и другие страны Персидского залива — Катар, Бахрейн и Кувейт выступили с осуждением действий Ирана. Эрик Альтер считает, что хотя страны залива пока реагируют сдержанно, продолжение иранских ударов в ближайшие дни может вынудить их перейти к более жестким шагам.

В свою очередь исполнительный директор Ближневосточного совета по глобальным вопросам Халид Аль-Джабер считает, что Иран допустил серьезную стратегическую ошибку, расширив конфронтацию на страны Персидского залива, несмотря на их четкое и последовательное неприятие войны. По его словам, эти страны недвусмысленно заявили, что не допустят использования своей территории, воздушного пространства или военных баз для операций против Тегерана. Они предпочли сдержанность и дипломатию эскалации, и все же оказались непосредственно объектом нападения. Ни одно из этих государств не наносило ударов по Ирану со своей территории. Их участие в более широком конфликте не носило ни наступательного, ни прямого характера. Тем не менее, они стали частью расширяющегося цикла ответных мер, которых они активно стремились избежать. «Что касается Катара, то пока нет никаких признаков того, что он напрямую присоединился к наступательным действиям против Ирана, но, заявив о своем «праве на ответ», Доха оставляет за собой свободу действий — будь то дипломатия, оборонительные меры или удары, скоординированные с союзниками. Особую тревогу вызывает тот факт, что иранские удары не ограничивались военными объектами, несмотря на заявления Тегерана. Они затронули аэропорты, объекты критической инфраструктуры, гостиницы и жилые районы — места, где живут, работают и перемещаются мирные жители. Такие действия выходят за рамки обычных боевых действий. Они представляют собой серьезное нарушение суверенитета и прямую угрозу региональной стабильности», — отмечает эксперт.

Халид Аль-Джабер отмечает, что независимо от того, как будет развиваться конфликт в целом, его влияние на региональный авторитет Ирана уже значительно. Однажды подорванное доверие трудно восстановить. По словам эксперта, государства Персидского залива давно поддерживают посреднические усилия, особенно те, которые возглавляют Оман и Катар, с целью снижения напряженности и поддержания диалога. Нападки на страны, поддержавшие деэскалацию, ослабляют эти инициативы. «Если Тегеран считает, что подобные действия создают рычаги влияния, то эта оценка ошибочна. Вместо того чтобы получить больше влияния, Иран рискует еще большей изоляцией и усилением региональной сплоченности против себя. Международное сообщество должно четко осудить эти нападения и подтвердить право пострадавших государств на защиту своего суверенитета и своего народа», — отметил Халид Аль-Джабер. В свою очередь Азиз Альгашиан, старший внештатный научный сотрудник Международного форума стран Персидского залива, считает, что человеческие жертвы являются трагической неизбежностью войны, и теперь дипломатия в регионе тоже стала одной из ее жертв.

По его словам, несмотря на масштабные инвестиции в процесс сближения за последние годы, нынешняя война и сопутствующие события показывают, что регион вступил в «пост‑разрядочную эпоху», где курс смещается в сторону целенаправленной милитаризации. Альгашиан подчеркивает, что арабские государства Персидского залива активно перестраивали свои экономики, стремясь сделать их более диверсифицированными и привлекательными для туризма и инвестиций. Они понимали, что добиться этого невозможно в условиях нестабильности. На фоне нежелания США предоставлять гарантии безопасности странам залива, сближение с Ираном стало вынужденной необходимостью. «Это сближение было трудоемким и психологически сложным процессом — чем‑то похожим на работу терапевта с травмированным пациентом, склонным к вспышкам насилия. Однако существовало искреннее убеждение, что диалог — лучший путь к безопасности в Персидском заливе. Сейчас же этот подход полностью изменился», — отмечает Азиз Альгашиан.