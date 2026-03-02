USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран

21:09 689

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары США и Израиля по Ирану представляют собой прямое нарушение норм международного права.

«Нападения на нашего соседа, Иран, явно нарушают международное право. На сегодняшний день в результате этих атак погибли многие наши иранские братья и сестры, включая иранского религиозного лидера Али Хаменеи, а также гражданские и военные чиновники и невинные дети. От имени моей страны и моего народа я выражаю свои соболезнования иранскому народу», – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Президент Турции также отметил, что население «в странах Персидского залива также пострадало от ответных мер» Ирана. «Мы незамедлительно приняли меры в связи с этим. С субботы мы провели обширные встречи и консультации со многими лидерами, включая президента США, эмира Катара, президента ОАЭ, наследного принца Саудовской Аравии, председателя Еврокомиссии, канцлера Германии и генерального секретаря НАТО», – сказал он.

По словам турецкого лидера, Анкара в сложившихся условиях сосредоточена на достижении прекращения огня в регионе Персидского залива и намерена активизировать дипломатические усилия для реализации этой задачи.

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5548
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 690
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20838
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2899
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1686
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1688
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2726
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2260
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3449
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4175
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8092

