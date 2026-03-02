Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран

«Нападения на нашего соседа, Иран, явно нарушают международное право. На сегодняшний день в результате этих атак погибли многие наши иранские братья и сестры, включая иранского религиозного лидера Али Хаменеи, а также гражданские и военные чиновники и невинные дети. От имени моей страны и моего народа я выражаю свои соболезнования иранскому народу», – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Президент Турции также отметил, что население «в странах Персидского залива также пострадало от ответных мер» Ирана. «Мы незамедлительно приняли меры в связи с этим. С субботы мы провели обширные встречи и консультации со многими лидерами, включая президента США, эмира Катара, президента ОАЭ, наследного принца Саудовской Аравии, председателя Еврокомиссии, канцлера Германии и генерального секретаря НАТО», – сказал он.

По словам турецкого лидера, Анкара в сложившихся условиях сосредоточена на достижении прекращения огня в регионе Персидского залива и намерена активизировать дипломатические усилия для реализации этой задачи.