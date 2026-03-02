USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Борт из Баку доставил в Москву эвакуированных из Ирана

21:17 281

Правительственный самолет с эвакуированными из Ирана 32 гражданами России приземлился в Москве, сообщают российские СМИ.

Борт российской официальной делегации, возвращавшейся из Баку, помимо членов делегации доставил в Москву 32 граждан России, ранее пересекших азербайджано-иранскую границу.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, речь идет о российских нефтяников. Он также уточнил, что на выезд из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 человек, а в целом из исламской республики эвакуировалось уже около 50 россиян.

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5553
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 693
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20842
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2901
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1688
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1690
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2728
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2262
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3450
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4175
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8093

ЭТО ВАЖНО

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5553
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 693
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20842
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2901
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1688
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1690
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2728
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2262
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3450
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4175
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться