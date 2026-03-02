Борт из Баку доставил в Москву эвакуированных из Ирана

Борт российской официальной делегации, возвращавшейся из Баку, помимо членов делегации доставил в Москву 32 граждан России, ранее пересекших азербайджано-иранскую границу.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, речь идет о российских нефтяников. Он также уточнил, что на выезд из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 человек, а в целом из исламской республики эвакуировалось уже около 50 россиян.