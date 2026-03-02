Лондон не пойдет по иракскому пути: Стармер об Иране

Великобритания учла опыт участия в военной кампании в Ираке в 2003 году и не намерена присоединяться к ударам США по Ирану. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в Палате общин.

«Мы все помним ошибки Ирака, и мы вынесли урок. Любые действия Великобритании в обязательном порядке должны иметь законное основание», – сказал Кир Стармер.

Глава правительства подчеркнул, что Лондон не был задействован в первых ударах по Ирану и не намерен подключаться к наступательным операциям на данном этапе.

«Однако перед лицом массированного запуска Ираном ракет и беспилотников мы будем защищать наших людей в регионе и поддерживать коллективную самооборону наших союзников, поскольку это наш долг перед британским народом», – пояснил британский премьер.