USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Лондон не пойдет по иракскому пути: Стармер об Иране

21:20 251

Великобритания учла опыт участия в военной кампании в Ираке в 2003 году и не намерена присоединяться к ударам США по Ирану. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в Палате общин.

«Мы все помним ошибки Ирака, и мы вынесли урок. Любые действия Великобритании в обязательном порядке должны иметь законное основание», – сказал Кир Стармер.

Глава правительства подчеркнул, что Лондон не был задействован в первых ударах по Ирану и не намерен подключаться к наступательным операциям на данном этапе.

«Однако перед лицом массированного запуска Ираном ракет и беспилотников мы будем защищать наших людей в регионе и поддерживать коллективную самооборону наших союзников, поскольку это наш долг перед британским народом», – пояснил британский премьер.

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5555
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 696
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20845
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2902
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1690
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1691
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2731
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2263
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3451
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4176
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8094

ЭТО ВАЖНО

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5555
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 696
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20845
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2902
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1690
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1691
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2731
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2263
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3451
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4176
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8094
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться