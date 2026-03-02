USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии

Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии

Киев готов оказывать странам Ближнего Востока помощь в уничтожении иранских беспилотников, если арабские лидеры сумеют согласовать с президентом России Владимиром Путиным условия российско-украинского перемирия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам Зеленского, за четыре года полномасштабной войны Украина накопила «уникальный опыт перехвата беспилотников», в том числе иранских «Шахедов», которыми Тегеран наносит удары по Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и Саудовской Аравии.

В этой связи украинский президент предложил направить на Ближний Восток лучших специалистов по уничтожению иранских БПЛА, если лидерам региональных стран удастся убедить президента России Владимира Путина согласиться на перемирие.

«Я бы посоветовал следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами... Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня», – отметил украинский лидер.

По его словам, Украина сможет направить своих экспертов после заключения перемирия, срок которого может составлять две недели или месяц. По мнению Зеленского, это позволит странам региона эффективнее защищать гражданское население.

Bloomberg отмечает, что ранее Россия не раз отклоняла призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, поэтому согласие Путина на подобное решение считают маловероятным.

