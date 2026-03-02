USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Жертвы новой войны

21:48 1281

Не менее 555 человек погибли в результате масштабных ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся в субботу, 28 февраля. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Общество Красного Полумесяца исламской республики.

 В организации уточнили, что атаки затронули свыше 130 населенных пунктов по всей стране, а для оказания экстренной помощи на местах задействовано более 100 тысяч человек.

Трагический инцидент произошел в южной провинции Хормозган, где под удар попала школа. По данным Красного Полумесяца, погибли 165 учащихся, еще около 100 получили ранения. Как показывает анализ спутниковых снимков и материалов из открытых источников, школа располагалась вблизи здания, которое может быть базой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате ответных ударов Ирана по Израилю погибли 12 человек, сообщает Министерство здравоохранения Израиля. Девять из них стали жертвами попадания иранской баллистической ракеты в бомбоубежище при синагоге в городе Бейт-Шемеш. Всего, по данным ведомства на 2 марта, в израильские больницы были доставлены или прибыли сами 777 пострадавших.

Среди военнослужащих США погибли четверо, еще четверо получили ранения, следует из заявлений американских военных.

В Объединенных Арабских Эмиратах, по информации местного минобороны, погибли три человека, ранены 58. В Кувейте, как сообщил минздрав страны, жертвой иранской атаки стал один человек, более 30 ранены. На территории Сирии, в городе Сувейда, падение обломков сбитой иранской ракеты, летевшей в сторону Израиля, привело к гибели четырех человек, передает информагентство SANA.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6373
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1917
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7525
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2645
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23088
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4306
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3555
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3282
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4598
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3218
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4158

