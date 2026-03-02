USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Пезешкиан ходит по улицам Тегерана

обновлено 22:17
22:17 1760

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осматривает разрушенные здания и государственные учреждения в Тегеране, пострадавшие в результате недавних ударов США и Израиля, сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, Пезешкиан в настоящее время находится на улицах иранской столицы, посещая разрушенные вследствие ударов здания и учреждения.

* * * 21:54

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал мировое сообщество осудить атаки США и Израиля на больницы и школы в Иране.

«Атаки на больницы – это удар по самой жизни. Атаки на школы нацелены на будущее нации. Нападение на пациентов и детей – явное нарушение гуманитарных принципов. Мир должен осудить это. Я стою рядом со своей скорбящей нацией. Иран не останется в стороне и не сдастся перед этими преступлениями», – написал президент Ирана в соцсети Х.

Напомним, 28 февраля иранская прокуратура сообщила об израильском ударе по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибли 148 человек, а 95 получили ранения. В Минабе расположена одна из баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – элитного военно-политического формирования Ирана.

1 марта агентство Tasnim сообщило, что США и Израиль нанесли воздушный удар по больнице Ганди, расположенной в центре Тегерана.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6376
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1919
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7526
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2646
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23089
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4307
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3557
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3282
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4601
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3219
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4158

