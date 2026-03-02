Пезешкиан ходит по улицам Тегерана

Согласно информации, Пезешкиан в настоящее время находится на улицах иранской столицы, посещая разрушенные вследствие ударов здания и учреждения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осматривает разрушенные здания и государственные учреждения в Тегеране, пострадавшие в результате недавних ударов США и Израиля, сообщают иранские СМИ.

* * * 21:54 Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал мировое сообщество осудить атаки США и Израиля на больницы и школы в Иране.

«Атаки на больницы – это удар по самой жизни. Атаки на школы нацелены на будущее нации. Нападение на пациентов и детей – явное нарушение гуманитарных принципов. Мир должен осудить это. Я стою рядом со своей скорбящей нацией. Иран не останется в стороне и не сдастся перед этими преступлениями», – написал президент Ирана в соцсети Х.

Напомним, 28 февраля иранская прокуратура сообщила об израильском ударе по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибли 148 человек, а 95 получили ранения. В Минабе расположена одна из баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – элитного военно-политического формирования Ирана.

1 марта агентство Tasnim сообщило, что США и Израиль нанесли воздушный удар по больнице Ганди, расположенной в центре Тегерана.