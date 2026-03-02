USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана

Американские бомбардировщики нанесли удары по базам с баллистическими ракетами на территории Ирана, сообщили в армии США.

«Ночью стратегические бомбардировщики США B‑1 нанесли удары глубоко на территории Иран по укрепленным объектам, связанным с баллистическими ракетами, чтобы ослабить иранские ракетные возможности. Центральное командование ВС США подтвердило участие этих самолётов в операциях против баллистических ракетных комплексов. Как заявил президент (США Дональд Трамп), цель кампании – уничтожить ракеты Ирана и его ракетную промышленность «вплоть до основания», – говорится в сообщении американских военных.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
