Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана

Американские бомбардировщики нанесли удары по базам с баллистическими ракетами на территории Ирана, сообщили в армии США.

«Ночью стратегические бомбардировщики США B‑1 нанесли удары глубоко на территории Иран по укрепленным объектам, связанным с баллистическими ракетами, чтобы ослабить иранские ракетные возможности. Центральное командование ВС США подтвердило участие этих самолётов в операциях против баллистических ракетных комплексов. Как заявил президент (США Дональд Трамп), цель кампании – уничтожить ракеты Ирана и его ракетную промышленность «вплоть до основания», – говорится в сообщении американских военных.