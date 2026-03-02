USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Акции оружейных компаний после ударов по Ирану взлетели

Акции оборонных подрядчиков после ударов США и Израиля по Ирану стремительно выросли в цене, сообщает газета The Wall Street Journal.

В понедельник, 2 марта, на американских биржах акции компаний Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на премаркете подскочили более чем на 5%. На Лондонской фондовой бирже бумаги британской BAE Systems также выросли свыше 5%. Акции французской Thales прибавили 2,4%, итальянской Leonardo – 3,6%, а немецкий оружейный концерн Rheinmetall подорожал на 1,4%.

Стоимость акций немецкого поставщика танковых запчастей Renk Group во Франкфурте поднялась на 4,4%. Акции компании Hensoldt, специализирующейся на военной электронике, увеличились на 4,8%.

«Удары США и Израиля по Ирану и последовавшие ответные действия Ирана, вероятно, заставят инвесторов обратить больше внимания на системы противоракетной обороны, а также на возможное увеличение расходов США на оборону», – указал аналитик Citi Чарльз Армитаж.

Акции энергетических компаний также показали рост на фоне подорожания нефти на 13% после нарушений судоходства в стратегически важном Ормузском проливе. Бумаги Shell, BP и TotalEnergies прибавили от 2% до 4%. Подорожали и акции судоходных компаний: опасения, что перекрытие пролива повысит стоимость фрахта, поддержали рост котировок Maersk и Hapag-Lloyd на 4,5%.

В остальных секторах преобладали распродажи из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего пострадали бумаги банков и туристических компаний. Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,5%, до 623,98 пункта, показав самый низкий уровень с середины февраля, подсчитало агентство Reuters. Индекс продемонстрировал худший результат более чем за семь месяцев и отступил от рекордного максимума, достигнутого в пятницу.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
