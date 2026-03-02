USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Антивоенный Трамп оказался рекордсменом

22:32 697

Ни один из последних президентов США не отдал столько приказов о нанесении военных ударов по разным странам, сколько Дональд Трамп, сообщает портал Axios.

По информации источника, хотя Трамп вел предвыборную кампанию как «антивоенный кандидат», во время его президентства США провели военные операции на территории семи стран. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – ранее никогда не становились целями американских военных действий.

Как отмечает Axios, в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем Джо Байден за весь срок своего президентства.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6387
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1923
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7534
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2649
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23095
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4309
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3563
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3284
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4604
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3222
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4159

ЭТО ВАЖНО

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6387
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1923
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7534
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2649
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23095
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4309
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3563
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3284
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4604
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3222
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4159
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться