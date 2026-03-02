Антивоенный Трамп оказался рекордсменом

Ни один из последних президентов США не отдал столько приказов о нанесении военных ударов по разным странам, сколько Дональд Трамп, сообщает портал Axios.

По информации источника, хотя Трамп вел предвыборную кампанию как «антивоенный кандидат», во время его президентства США провели военные операции на территории семи стран. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – ранее никогда не становились целями американских военных действий.

Как отмечает Axios, в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем Джо Байден за весь срок своего президентства.