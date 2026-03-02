USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Эмираты и Катар пытаются остановить войну

Беспилотник ударил по топливному терминалу в индустриальном районе Мусаффа к юго-западу от Абу-Даби, сообщили власти эмирата в соцсети X.

«Власти Абу-Даби сегодня отреагировали на пожар, возникший в результате обстрела топливного терминала в Мусаффе беспилотником. Ситуация была оперативно локализована», — говорится в сообщении. По их данным, никто не пострадал, на работу предприятий инцидент не повлиял.

Люди наблюдают с балкона за взрывами в Дохе

Тем временем Bloomberg передает, что ОАЭ и Катар призвали союзников, в том числе европейских, помочь президенту США Дональду Трампу разрешить ситуацию вокруг Ирана. По данным источников агентства, страны Персидского залива стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и затяжной ценовой кризис на энергоносители.

На фоне эскалации ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар — в противодействии беспилотникам, рассказали собеседники агентства. Согласно их данным, запасов ракет для системы Patriot у Катара хватит только на четыре дня при текущем темпе использования. Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже провели телефонные переговоры на эту тему с европейскими лидерами.

Кроме того, при продолжении конфликта и сохранении серьезных перебоев в судоходстве возможна еще более существенная реакция рынка на цены на газ, пишет Bloomberg. Катар уже приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале после атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на газ в Европе более чем на 50%, говорится в публикации.

