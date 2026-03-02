USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Сотни тысяч за спасение: богатые бегут с Ближнего Востока

22:50 504

Богатые жители Ближнего Востока платят сотни тысяч долларов за вылет на частных самолетах из региона, пишет Semafor.

Издание отмечает, что столица Саудовской Аравии Эр-Рияд стала главным маршрутом эвакуации сверхбогатых людей и руководителей высшего звена из стран Персидского залива. Аэропорт города оказался одним из немногих, оставшихся открытыми после начала военной кампании США и Израиля против Ирана.

По данным источников, частные охранные компании организуют автопарки внедорожников для перевозки пассажиров из Дубая (ОАЭ) в Эр-Рияд. Поездка занимает около 10 часов. Из Эр-Рияда клиенты фрахтуют частные самолеты для вылета из региона. Стоимость перелета на частном борту в Европу сейчас достигает $350 тыс.

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6393
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1926
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7538
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2651
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23098
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4311
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3566
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3285
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4608
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3222
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4161

ЭТО ВАЖНО

Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану
Тысячи авиабомб и сотни целей: Израиль наносит удары по Ирану видео; обновлено 23:02
23:02 6393
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
21:42 1926
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 7538
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 2651
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
22:00 23098
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
21:51 4311
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 3566
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 3285
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 4608
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 3222
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 4161
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться