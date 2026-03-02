Сотни тысяч за спасение: богатые бегут с Ближнего Востока

Богатые жители Ближнего Востока платят сотни тысяч долларов за вылет на частных самолетах из региона, пишет Semafor.

Издание отмечает, что столица Саудовской Аравии Эр-Рияд стала главным маршрутом эвакуации сверхбогатых людей и руководителей высшего звена из стран Персидского залива. Аэропорт города оказался одним из немногих, оставшихся открытыми после начала военной кампании США и Израиля против Ирана.

По данным источников, частные охранные компании организуют автопарки внедорожников для перевозки пассажиров из Дубая (ОАЭ) в Эр-Рияд. Поездка занимает около 10 часов. Из Эр-Рияда клиенты фрахтуют частные самолеты для вылета из региона. Стоимость перелета на частном борту в Европу сейчас достигает $350 тыс.