КСИР грозит: руководство США и Израиля «даже дома» не будет в безопасности

Представители руководства США и Израиля отныне не будут в безопасности, «даже находясь у себя дома», угрожающе заявило специальное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Противник, убивший верховного лидера аятоллу (Али) Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома. Мы не успокоимся до тех пор, пока враги не будут побеждены…» - говорится в заявлении «Аль-Кудс», передает агентство Fars.

В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос, как долго страна сможет выдерживать удары, которые, по словам президента США Дональда Трампа, могут продлиться более месяца, заверил, что Иран будет «защищаться в меру своих возможностей»: «И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что».