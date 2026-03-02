USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

КСИР грозит: руководство США и Израиля «даже дома» не будет в безопасности

2 мартa 2026, 23:06 1121

Представители руководства США и Израиля отныне не будут в безопасности, «даже находясь у себя дома», угрожающе заявило специальное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Противник, убивший верховного лидера аятоллу (Али) Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома. Мы не успокоимся до тех пор, пока враги не будут побеждены…» - говорится в заявлении «Аль-Кудс», передает агентство Fars. 

В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос, как долго страна сможет выдерживать удары, которые, по словам президента США Дональда Трампа, могут продлиться более месяца, заверил, что Иран будет «защищаться в меру своих возможностей»: «И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что».

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2105
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3119
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 8681
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 3896
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24126
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5060
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 4671
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28 4203
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08 5724
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43 3783
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28 4596

