Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Испания закрыла базы США для ударов по Ирану

2 мартa 2026, 23:13

Испанское правительство заявило, что не позволит американским военным использовать свои базы для ударов по Ирану. Об этом сообщает издание The New York Times.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что израильско-американская операция носит «односторонний характер» и «испанские военные базы не будут использоваться для того, что не входит в договоренности с США и Устав ООН».

По информации издания, в воскресенье вечером как минимум 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R покинули базы в Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28

