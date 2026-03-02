Испания закрыла базы США для ударов по Ирану

Испанское правительство заявило, что не позволит американским военным использовать свои базы для ударов по Ирану. Об этом сообщает издание The New York Times.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что израильско-американская операция носит «односторонний характер» и «испанские военные базы не будут использоваться для того, что не входит в договоренности с США и Устав ООН».

По информации издания, в воскресенье вечером как минимум 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R покинули базы в Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.