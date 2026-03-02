Иранский беспилотник прилетел в отель: ранены сотрудники Пентагона

Два сотрудника Пентагона получили ранения в результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дипломатическую корреспонденцию, с которой ознакомились ее журналисты.

«Два сотрудника Военного министерства США пострадали», - говорится в одном из сообщений, которое было направлено в Госдепартамент 1 марта.

При этом не уточняется, идет речь о гражданских лицах или о военных. Название отеля не указывается. Белый дом пока не комментировал эту информацию.

А пресс-служба Генштаба ВС Кувейта сообщила, что военнослужащий ВМС эмирата погиб «при исполнении служебных обязанностей в рамках задач, возложенных на ВС Кувейта». Других подробностей инцидента пока не приводится.