USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Иранский беспилотник прилетел в отель: ранены сотрудники Пентагона

2 мартa 2026, 23:19 1500

Два сотрудника Пентагона получили ранения в результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дипломатическую корреспонденцию, с которой ознакомились ее журналисты.

«Два сотрудника Военного министерства США пострадали», - говорится в одном из сообщений, которое было направлено в Госдепартамент 1 марта.

При этом не уточняется, идет речь о гражданских лицах или о военных. Название отеля не указывается. Белый дом пока не комментировал эту информацию.

А пресс-служба Генштаба ВС Кувейта сообщила, что военнослужащий ВМС эмирата погиб «при исполнении служебных обязанностей в рамках задач, возложенных на ВС Кувейта». Других подробностей инцидента пока не приводится.

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2110
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3121
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 8683
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 3896
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24128
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5061
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 4673
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28 4204
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08 5726
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43 3783
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28 4596

ЭТО ВАЖНО

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2110
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3121
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 8683
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 3896
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24128
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5061
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 4673
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28 4204
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08 5726
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43 3783
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28 4596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться