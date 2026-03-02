USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Украину заставили поменять форму с картой страны

2 мартa 2026, 23:32 1158

Международный паралимпийский комитет запретил украинским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2026 в Италии в форме, на которой изображена карта Украины. Об этом 2 марта заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Мы подготовили нашу спортивную, нет — даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: «Нет, нет, нет — так не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — заявил Сушкевич, которого цитируют украинские СМИ.

По словам Сушкевича, из-за запрета паралимпийскому комитету Украины пришлось изготовить новую форму и «срочно автобусом везти в Италию, где уже находится вся наша команда».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, комментируя решение Международного паралимпийского комитета, заявил, что в то же время «в состав российской команды входят бывшие военные, участвовавшие в незаконном вторжении». «Россиянам разрешено выступать под своим флагом, а украинцам запрещено показывать свою территорию. Это просто абсурд», — заявил Стерненко.

Сборная России будет участвовать в Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном —впервые с Зимних игр 2014 года в Сочи. Из-за этого решения Национальный паралимпийский комитет Украины и украинская команда решили бойкотировать церемонию открытия Игр.

XIV Паралимпийские зимние игры пройдут в Милане и Кортина-дʼАмпеццо с 6 по 15 марта.

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2113
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3121
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 8685
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 3897
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24128
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5062
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 4673
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28 4205
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08 5727
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43 3784
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28 4598

