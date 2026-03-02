Скандал в Женеве: Аракчи накричал на Уиткоффа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи накричал на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа во время последних переговоров в Женеве по иранской ядерной программе, сообщает NBC News.

Согласно данным, американская делегация на переговорах в четверг озвучила требование, чтобы Иран не обогащал уран в течение следующих десяти лет. Аракчи настаивал на том, что Тегеран имеет «неотъемлемое право» на обогащение урана. В ответ Уиткофф указал, что в таком случае США имеют «неотъемлемое право» остановить Иран. В результате иранский дипломат сорвался на крик.

«Если хотите, я могу уйти», – отреагировал Уиткофф.

После этого американская делегация доложила президенту США Дональду Трампу о произошедшем. По словам источника, Трамп был «сбит с толку».