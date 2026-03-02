США показали в бою против Ирана новую ракету

Издание обратило внимание на фотослайдер, опубликованный Центральным командованием армии США (CENTCOM). На нем изображен запуск баллистической ракеты с колесной артиллерийской машины — по сведениям Forbes, это PrSM и M142 HIMARS.

Новая баллистическая ракета Precision Strike Army (PrSM) впервые была использована в бою в рамках операции США и Израиля против Ирана, пишет Forbes.

Портал The War Zone (TWZ) также сообщает, что ВС США впервые применили новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile. В материале говорится, что они поступили на вооружение около двух лет назад и демонстрируют «значительно большую дальность» действия по сравнению с предшественниками — армейской тактической ракетной системой (ATACMS). Кроме того, расширены зоны поражения.

Портал пишет, что базовая версия ракеты PrSM обладает дальностью поражения не менее 500 км, в дальнейшем американские военные планируют увеличить дистанцию полета до 650 км, разработать дальнобойную версию — до 1 тыс. км. Это значительно выше показателей предшественника — максимальная дальность «самых дальнобойных» ракет ATACMS составляет около 300 км, отмечает издание.

Демонстрация PrSM в ходе операции против Ирана может «послать сигналы» другим странам, говорится в материале, например, Китаю.