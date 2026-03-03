Спикер Палаты представителей: США не охотятся за богатствами Ирана

США не намерены оккупировать Иран или завладевать его энергоресурсами в ходе совместной американо-израильской операции против исламской республики, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«У нас нет ни заинтересованности, ни намерений контролировать, владеть или оккупировать Иран, или захватывать что-либо из его богатств. Мы не охотимся за их нефтью», – сказал Джонсон в эфире подкаста Mike & McCarty на радио KEEL.

При этом спикер подчеркнул, что у США нет цели по изменению политического режима в Иране.

Тем временем экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Би-би-си предположил, что принудительная смена режима в Иране будет затруднительна, однако американцы все равно добьются значительных результатов в ходе нынешней операции.

«Проблема заключается в том, что довольно сложно взять под контроль страну, если в ней по-прежнему находятся сотни тысяч вооруженных и организованных членов сил безопасности режима», – пояснил Петреус.

Экс-глава ЦРУ также отметил, что американский президент Дональд Трамп уже дал понять, что наземной операции в Иране не будет. По его мнению, даже без смены режима в Иране США достигнут важных целей.