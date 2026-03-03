USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Постпред Израиля: Операция продлится «столько, сколько надо»

00:07 339

Израиль и США не прекратят операцию против Ирана до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, и сделают все необходимое, чтобы Тегеран не обладал ядерным потенциалом. Так заявил журналистам в Нью-Йорке постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

Данон обвинил Иран в «отчаянных военных действиях» в ответ на то, что он назвал решительными и точечными ударами США и Израиля.

Постпред Израиля также заявил, что, по его мнению, свобода для иранского народа «наступит, скорее, раньше, чем позже».

Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2117
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3126
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 8689
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 3900
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24131
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5064
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 4676
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
2 мартa 2026, 20:28 4206
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
2 мартa 2026, 20:08 5730
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
2 мартa 2026, 19:43 3787
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
2 мартa 2026, 18:28 4600

