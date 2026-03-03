Постпред Израиля: Операция продлится «столько, сколько надо»

Израиль и США не прекратят операцию против Ирана до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, и сделают все необходимое, чтобы Тегеран не обладал ядерным потенциалом. Так заявил журналистам в Нью-Йорке постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

Данон обвинил Иран в «отчаянных военных действиях» в ответ на то, что он назвал решительными и точечными ударами США и Израиля.

Постпред Израиля также заявил, что, по его мнению, свобода для иранского народа «наступит, скорее, раньше, чем позже».