Антиамериканские протесты: дипмиссии США в Пакистане парализованы

Генеральное консульство США в пакистанском Пешаваре временно прекратило работу на фоне массовых протестов в стране против ударов США и Израиля по Ирану, сообщает посольство США в Исламабаде.

Американские генконсульства в Карачи и Лахоре также отменили все запланированные на 3 марта встречи по вопросам выдачи виз и другим рабочим задачам. Консульский отдел посольства США в Исламабаде возобновит работу со вторника.

Кроме того, американское посольство и консульские учреждения в Пакистане ввели ограничения на передвижение сотрудников. Гражданам США, находящимся в стране, рекомендовано сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках операции США и Израиля вызвало масштабную волну антиамериканских протестов в Пакистане, которая переросла в ожесточенные столкновения. В результате беспорядков погибли 36 человек, еще 201 получил ранения различной степени тяжести.

Протесты сопровождались столкновениями с силовыми структурами, поджогами и перекрытием дорог. Власти Пакистана усилили меры безопасности, в ряде районов введены ограничения на передвижение и усилено присутствие правоохранительных органов.