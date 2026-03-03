Израильская авиация перекрывает воздух «Хезболле»

Израильские ВВС вновь нанесли удары по территории Ливана, поразив объекты финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, которая финансирует деятельность шиитской группировки «Хезболла» и оказывает поддержку ее сторонникам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным израильской армии, помимо законной деятельности в Ливане, ассоциация Al-Qard Al-Hassan переводит финансовые средства «для поддержки террористической деятельности» и оказывает различные финансовые услуги «Хезболле».

«Попытки «Хезболлы» восстановить свои финансы и деятельность ассоциации Al-Qard Al-Hassan несут в себе явную угрозу народу Израиля», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Тем временем начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир отметил, что населенные пункты на севере Израиля не будут эвакуированы, несмотря на начало новой военной кампании в Ливане.

Он подчеркнул, что безопасность приграничных поселков обеспечат действия израильских военных на территории Ливана.

«Армия обороны Израиля защищает населенные пункты на передовой и наносит удары для устранения угроз. Защита местных жителей – наш высший приоритет. Новой эвакуации населенных пунктов на Земле Израиля не будет», – заявил Замир.

Обращаясь к жителям севера страны, он заверил, что израильская армия «контролирует небо над Ливаном и присутствует на передовой». «Любая выявленная угроза будет ликвидирована», – добавил начальник Генштаба.