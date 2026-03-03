«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона

«Мы сожжем каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим и капли нефти покинуть регион», - цитируют военного иранские СМИ.

Джабари также заявил, что Иран может начать наносить удары по нефтепроводам своих «противников», чтобы препятствовать экспорту нефти с Ближнего Востока: «Они (противники) обязательно столкнутся с нашим жестким подходом. Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона».

А глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что военные базы США на Ближнем Востоке, с которых не наносились удары по территории исламской республики, также считаются законными целями для ВС Ирана. «Даже если какие-то базы США не используются против нас, эти базы все равно являются нашей законной целью. В этом случае мы имеем дело не с соседними странами, а с американскими солдатами, которые находятся в этих странах», - сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.