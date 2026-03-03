USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона

00:50 1731
00:50 1731

Корпус стражей исламской революции пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.

«Мы сожжем каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим и капли нефти покинуть регион», - цитируют военного иранские СМИ. 

Джабари также заявил, что Иран может начать наносить удары по нефтепроводам своих «противников», чтобы препятствовать экспорту нефти с Ближнего Востока: «Они (противники) обязательно столкнутся с нашим жестким подходом. Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона».

А глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что военные базы США на Ближнем Востоке, с которых не наносились удары по территории исламской республики, также считаются законными целями для ВС Ирана. «Даже если какие-то базы США не используются против нас, эти базы все равно являются нашей законной целью. В этом случае мы имеем дело не с соседними странами, а с американскими солдатами, которые находятся в этих странах», - сказал Аракчи в интервью государственному телевидению. 

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2151
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 470
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
01:35 1139
01:35 1139
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
00:50 1732
00:50 1732
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
2 мартa 2026, 22:04 2984
2 мартa 2026, 22:04 2984
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3603
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
2 мартa 2026, 21:27 9231
2 мартa 2026, 21:27 9231
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4479
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
2 мартa 2026, 22:00 24573
2 мартa 2026, 22:00 24573
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
2 мартa 2026, 21:51 5396
2 мартa 2026, 21:51 5396
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 5212

