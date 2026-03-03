USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

У Ирана нет ядерного оружия: Гросси оптимистичен

01:02

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не обладает ядерным оружием.

«У Ирана нет ядерного оружия», – сказал Гросси в эфире Би-би-си.

По его словам, недавние взрывы возле Исфахана в ходе военной операции Израиля и США не повредили ядерный объект, при этом МАГАТЭ зафиксировало лишь незначительные повреждения на объекте в Натанзе.

Комментируя ситуацию, Гросси отметил, что основная цель нынешней операции против Ирана заключается не в ударах по ядерным объектам, в отличие от июня 2025 года, когда США нанесли удары по трем объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Кроме того, Гросси дал интервью Bloomberg, в котором выразил уверенность, что конфликт рано или поздно будет разрешен через переговоры. «В какой-то момент это закончится… Нам придется вернуться за стол переговоров», – указал он.

Гендиректор МАГАТЭ также призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность.

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
01:35
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
00:50
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
2 мартa 2026, 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
2 мартa 2026, 22:00
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
2 мартa 2026, 21:51
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36

