У Ирана нет ядерного оружия: Гросси оптимистичен

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не обладает ядерным оружием.

«У Ирана нет ядерного оружия», – сказал Гросси в эфире Би-би-си.

По его словам, недавние взрывы возле Исфахана в ходе военной операции Израиля и США не повредили ядерный объект, при этом МАГАТЭ зафиксировало лишь незначительные повреждения на объекте в Натанзе.

Комментируя ситуацию, Гросси отметил, что основная цель нынешней операции против Ирана заключается не в ударах по ядерным объектам, в отличие от июня 2025 года, когда США нанесли удары по трем объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Кроме того, Гросси дал интервью Bloomberg, в котором выразил уверенность, что конфликт рано или поздно будет разрешен через переговоры. «В какой-то момент это закончится… Нам придется вернуться за стол переговоров», – указал он.

Гендиректор МАГАТЭ также призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность.