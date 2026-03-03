США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем

«Господство в воздухе не только усилит защиту наших сил, но и позволит им продолжать операции над Ираном», - сказал Кейн на пресс-конференции с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Шеф Пентагона же заявил, что планов начинать сейчас сухопутную военную операцию в Иране нет, однако не исключил такой возможности в принципе. По его словам, президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы враги Соединенных Штатов поняли: США готовы пойти «так далеко, как потребуется». Глава Пентагона подчеркнул, что «не обязательно» отправлять в Иран «200 000 человек и оставаться там 20 лет», намекая, по-видимому, на войну в Афганистане. США могут достигать военных целей, «не делая глупостей», уверяет Хегсет.

Центральное командование ВС США сообщило, что в ходе военной операции против Ирана погибли уже шестеро американских военнослужащих: «Недавно американские войска обнаружили останки двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых иранских ударов в регионе».

В сообщении не указывается, где погибли двое военнослужащих. Их личности не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления их семей. «Крупные боевые действия продолжаются», — добавило Центральное командование США.

Ранее сообщалось о четырех погибших американских военных.

В CENTCOM также заявили, что американские военные уничтожили все иранские корабли в Оманском заливе. Командование отметило, что еще два дня назад у Ирана было 11 кораблей в Оманском заливе, однако сейчас там не осталось ни одного. Также в CENTCOM сказали, что десятилетиями судоходство в регионе подвергалось преследованиям и атакам, однако теперь «эти дни закончились». «Свобода морского судоходства поддерживала американское и глобальное экономическое процветание более 80 лет. Вооруженные силы США продолжат защищать ее», — говорится в заявлении.