USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем

новость дополнена
01:35 1146

Соединенные Штаты взяли под контроль воздушное пространство Ирана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Господство в воздухе не только усилит защиту наших сил, но и позволит им продолжать операции над Ираном», - сказал Кейн на пресс-конференции с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Шеф Пентагона же заявил, что планов начинать сейчас сухопутную военную операцию в Иране нет, однако не исключил такой возможности в принципе. По его словам, президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы враги Соединенных Штатов поняли: США готовы пойти «так далеко, как потребуется». Глава Пентагона подчеркнул, что «не обязательно» отправлять в Иран «200 000 человек и оставаться там 20 лет», намекая, по-видимому, на войну в Афганистане. США могут достигать военных целей, «не делая глупостей», уверяет Хегсет.

Центральное командование ВС США сообщило, что в ходе военной операции против Ирана погибли уже шестеро американских военнослужащих: «Недавно американские войска обнаружили останки двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых иранских ударов в регионе».

В сообщении не указывается, где погибли двое военнослужащих. Их личности не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления их семей. «Крупные боевые действия продолжаются», — добавило Центральное командование США.

Ранее сообщалось о четырех погибших американских военных.

В CENTCOM также заявили, что американские военные уничтожили все иранские корабли в Оманском заливе. Командование отметило, что еще два дня назад у Ирана было 11 кораблей в Оманском заливе, однако сейчас там не осталось ни одного. Также в CENTCOM сказали, что десятилетиями судоходство в регионе подвергалось преследованиям и атакам, однако теперь «эти дни закончились». «Свобода морского судоходства поддерживала американское и глобальное экономическое процветание более 80 лет. Вооруженные силы США продолжат защищать ее», — говорится в заявлении.

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2156
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 471
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1147
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона новость дополнена
00:50 1737
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2986
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3604
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9233
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4480
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24573
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5398
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 5214

ЭТО ВАЖНО

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2156
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 471
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1147
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона новость дополнена
00:50 1737
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2986
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3604
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9233
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4480
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24573
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5398
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 5214
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться