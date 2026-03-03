USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной

01:20

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что до начала совместной военной операции США и Израиля Иран представлял реальную и неминуемую угрозу.

«Неизбежная угроза заключалась в том, что мы знали: если Иран подвергнется нападению, а мы верили, что они подвергнутся нападению, то они немедленно нападут на нас», – отметил Рубио.

По его словам, операция была необходима, поскольку примерно через год или полтора Иран пересек бы черту неприкосновенности. «У них было бы так много ракет малой дальности и беспилотников, что с этим никто не смог бы справиться. Они могли бы взять в заложники весь мир», – подчеркнул госсекретарь.

Американский дипломат отметил, что иранский режим «возглавляют радикальные священнослужители, которые не принимают геополитических решений, а руководствуются теологией – своим апокалиптическим взглядом на религию».

«Наша главная миссия и цель – уничтожение их потенциала в области баллистических ракет и их производственных возможностей, а также нейтрализация угрозы, которую их военно-морской флот представляет для мирового судоходства», – добавил Рубио.

США хотели бы видеть смену власти в Иране, однако это не являлось целью операции, уточнил американский дипломат. «Мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и создать новое будущее для страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным. Но целью миссии является уничтожение их ракетного потенциала и нейтрализация военно-морского флота», – подчеркнул он.

По словам Рубио, операция США против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Кроме того, госсекретарь прокомментировал удар по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли почти 150 человек. «США не стали бы умышленно бить по гражданской инфраструктуре в Иране», – заявил Рубио.

