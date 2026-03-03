USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

США готовы сдерживать рост цен на нефть

01:35

Соединенные Штаты разработали пакет мер, направленных на сдерживание роста мировых цен на нефть, спровоцированного совместной американо-израильской операцией против Ирана, сообщил в понедельник журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы знали, что приход туда (в Иран) станет фактором. У нас выработана программа, которую начнут осуществлять министры (энергетики и финансов США Кристофер) Райт и (Скот) Бессент. Мы об этом говорили минувшим вечером (1 марта), об этой программе. И говорили (об этом) нынешним утром (2 марта)», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что с 3 марта американские власти начнут «выкатывать эти этапы, стремясь смягчить последствия» роста цен на нефть.

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
01:35
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
00:50
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
2 мартa 2026, 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
2 мартa 2026, 22:00
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
2 мартa 2026, 21:51
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36

