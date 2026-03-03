США готовы сдерживать рост цен на нефть

Соединенные Штаты разработали пакет мер, направленных на сдерживание роста мировых цен на нефть, спровоцированного совместной американо-израильской операцией против Ирана, сообщил в понедельник журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы знали, что приход туда (в Иран) станет фактором. У нас выработана программа, которую начнут осуществлять министры (энергетики и финансов США Кристофер) Райт и (Скот) Бессент. Мы об этом говорили минувшим вечером (1 марта), об этой программе. И говорили (об этом) нынешним утром (2 марта)», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что с 3 марта американские власти начнут «выкатывать эти этапы, стремясь смягчить последствия» роста цен на нефть.