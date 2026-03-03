USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Прокси в Ираке провели почти 30 операций против США

01:51 253

Проиранские группировки в Ираке осуществили почти 30 боевых операций, направленных против американских баз как в самом Ираке, так и за его пределами. Об этом говорится в заявлении исламского сопротивления в Ираке, объединяющего несколько радикальных военизированных организаций.

С начала конфронтации «сторонники сопротивления в Ираке провели 28 операций против баз США как в Ираке, так и в регионе», указывается в сообщении радикалов. Также отмечается, что во время нападений группировки применили «десятки ракет и беспилотников».

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2159
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 474
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1151
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона новость дополнена
00:50 1742
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2987
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3604
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9234
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4482
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24573
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5398
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 5215

