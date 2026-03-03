Прокси в Ираке провели почти 30 операций против США

Проиранские группировки в Ираке осуществили почти 30 боевых операций, направленных против американских баз как в самом Ираке, так и за его пределами. Об этом говорится в заявлении исламского сопротивления в Ираке, объединяющего несколько радикальных военизированных организаций.

С начала конфронтации «сторонники сопротивления в Ираке провели 28 операций против баз США как в Ираке, так и в регионе», указывается в сообщении радикалов. Также отмечается, что во время нападений группировки применили «десятки ракет и беспилотников».