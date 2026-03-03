«Ужасное» соглашение с Ираном: Трамп заявил о ядерной угрозе для мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не разорвал иранское ядерное соглашение три года назад, Иран уже обладал бы ядерным оружием.

«Если бы я не разорвал ужасное ядерное соглашение с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий), у Ирана уже три года назад было бы ядерное оружие. Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ее оставили в силе, мир сейчас был бы совершенно другим», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, ответственность за потенциальное обладание Ираном ядерным оружием несут экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден.