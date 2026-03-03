USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

«Ужасное» соглашение с Ираном: Трамп заявил о ядерной угрозе для мира

02:02 280

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не разорвал иранское ядерное соглашение три года назад, Иран уже обладал бы ядерным оружием.

«Если бы я не разорвал ужасное ядерное соглашение с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий), у Ирана уже три года назад было бы ядерное оружие. Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ее оставили в силе, мир сейчас был бы совершенно другим», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, ответственность за потенциальное обладание Ираном ядерным оружием несут экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден.

США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2161
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 475
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1154
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона
«Все сожжем, ударим по нефтепроводам»: Иран заявил, что не допустит экспорт нефти из региона новость дополнена
00:50 1743
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 2988
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3606
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9234
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4483
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24574
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку
Азербайджан проиграл Северной Македонии в Баку обновлено 21:51
2 мартa 2026, 21:51 5399
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
2 мартa 2026, 20:36 5215

ЭТО ВАЖНО

