Госдеп срочно призвал американцев покинуть Ближний Восток

Госдепартамент США в понедельник распространил срочное предупреждение по вопросам безопасности, рекомендовав американским гражданам немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока на фоне обострения региональной напряженности и серьезных рисков для безопасности. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.