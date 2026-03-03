Госдеп срочно призвал американцев покинуть Ближний Восток

Госдепартамент США в понедельник распространил срочное предупреждение по вопросам безопасности, рекомендовав американским гражданам немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока на фоне обострения региональной напряженности и серьезных рисков для безопасности. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Предупреждение распространяется на Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, включая Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.