Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

У Трампа заметили странное пятно

02:23

Покраснение на шее у президента Дональда Трампа связано с применением косметического средства, заявил личный врач республиканца Шон Барбабелла, передает Bloomberg.

По словам Барбабеллы, глава Белого дома использует рецептурный «профилактический крем для кожи», назначенный врачом. Трамп наносит крем на правую сторону шеи в течение недели и ожидается, что покраснение может сохраняться несколько недель. Белый дом, отмечает агентство, не уточнил, для какого заболевания назначен препарат.

Трампа сфотографировали с красным пятном за ухом во время церемонии вручения медали Почета американским военнослужащим.

В июле 2025 года Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность, однако в остальном его состояние оценивалось как хорошее. Позднее Барбабелла заявлял об «исключительном» состоянии здоровья президента.

США готовятся к масштабным ударам по Ирану
США готовятся к масштабным ударам по Ирану
03:35
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
03:18
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
02:45
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00

