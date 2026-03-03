У Трампа заметили странное пятно

Покраснение на шее у президента Дональда Трампа связано с применением косметического средства, заявил личный врач республиканца Шон Барбабелла, передает Bloomberg.

По словам Барбабеллы, глава Белого дома использует рецептурный «профилактический крем для кожи», назначенный врачом. Трамп наносит крем на правую сторону шеи в течение недели и ожидается, что покраснение может сохраняться несколько недель. Белый дом, отмечает агентство, не уточнил, для какого заболевания назначен препарат.

Трампа сфотографировали с красным пятном за ухом во время церемонии вручения медали Почета американским военнослужащим.

В июле 2025 года Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность, однако в остальном его состояние оценивалось как хорошее. Позднее Барбабелла заявлял об «исключительном» состоянии здоровья президента.