«Братский Азербайджан»: посол Сербии о поддержке в эвакуации

02:32 359

Посол Сербии в Тегеране Дамир Ковачевич выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации сотрудников сербской дипмиссии из Ирана.

«Мы действительно признательны братскому Азербайджану. Благодарю всех азербайджанских официальных лиц. Нас встретили здесь очень радушно», – заявил посол журналистам.

Он подчеркнул, что оказанная поддержка при эвакуации стала подтверждением братских отношений между Белградом и Баку.

Пять сотрудников посольства Сербии в Иране были вывезены из страны на территорию Азербайджана.

США готовятся к масштабным ударам по Ирану
США готовятся к масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 11699
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 465
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 2672
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2790
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 696
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1772
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3245
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3780
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9479
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4751
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24772

