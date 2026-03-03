«Братский Азербайджан»: посол Сербии о поддержке в эвакуации

Посол Сербии в Тегеране Дамир Ковачевич выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации сотрудников сербской дипмиссии из Ирана.

«Мы действительно признательны братскому Азербайджану. Благодарю всех азербайджанских официальных лиц. Нас встретили здесь очень радушно», – заявил посол журналистам.

Он подчеркнул, что оказанная поддержка при эвакуации стала подтверждением братских отношений между Белградом и Баку.

Пять сотрудников посольства Сербии в Иране были вывезены из страны на территорию Азербайджана.