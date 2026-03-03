USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Трамп против «левых радикалов»: бьют Иран – жалуются, не бьют – кричат

03:39 892

Президент США Дональд Трамп раскритиковал «радикальных левых» за реакцию на удар США и Израиля по Ирану.

«Радикальные левые демократы, партия, которая полностью сбилась с пути, горько жалуются на очень необходимую и важную атаку Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Большинство людей понимают, что они просто жалуются потому, что это сделал я, и если бы я этого не сделал, они бы кричали – почему «Трамп» не атаковал Иран? Он должен сделать это немедленно? В этом нет ничего удивительного! Это те же люди, которые накануне вечером на Послании о положении страны не хотели слушать НИКОГО, включая мать, потерявшую свою прекрасную дочь из-за нелегального иммигранта, великого и храброго вертолетчика, получившего медаль почета Конгресса, или 100-летнего ветерана-воина, чье мужество стало легендой», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что, что бы он ни делал, его оппоненты все равно будут занимать противоположную позицию. По его словам, эти люди «больные, сумасшедшие и страдающие деменцией», однако, несмотря на это, Америка сейчас «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо ранее».

США готовятся к масштабным ударам по Ирану
США готовятся к масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 11702
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 467
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 2675
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 2791
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 696
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 1772
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3245
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3780
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9479
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09 4752
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00 24772

