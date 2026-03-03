Трамп против «левых радикалов»: бьют Иран – жалуются, не бьют – кричат

«Радикальные левые демократы, партия, которая полностью сбилась с пути, горько жалуются на очень необходимую и важную атаку Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Большинство людей понимают, что они просто жалуются потому, что это сделал я, и если бы я этого не сделал, они бы кричали – почему «Трамп» не атаковал Иран? Он должен сделать это немедленно? В этом нет ничего удивительного! Это те же люди, которые накануне вечером на Послании о положении страны не хотели слушать НИКОГО, включая мать, потерявшую свою прекрасную дочь из-за нелегального иммигранта, великого и храброго вертолетчика, получившего медаль почета Конгресса, или 100-летнего ветерана-воина, чье мужество стало легендой», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что, что бы он ни делал, его оппоненты все равно будут занимать противоположную позицию. По его словам, эти люди «больные, сумасшедшие и страдающие деменцией», однако, несмотря на это, Америка сейчас «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо ранее».