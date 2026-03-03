Ракетный залп из Ирана: сирены звучат у Тель-Авива

Израильские военные зафиксировали запуск новой серии ракет со стороны Ирана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.



Силы ПВО приступили к отражению атаки. Население страны получило предупреждение о возможности скорого объявления воздушной тревоги.

Телеканал Al Hadath сообщает, что большая часть запущенных баллистических ракет со стороны Ирана направлена на южные части Израиля, а также в направлении Тель-Авива.

Позже израильские СМИ сообщили о сирене в окрестностях Тель-Авива.

Иранские паблики отмечают, что атака направлена на ядерный центр в Димоне.