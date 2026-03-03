USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Ракетный залп из Ирана: сирены звучат у Тель-Авива

03:09

Израильские военные зафиксировали запуск новой серии ракет со стороны Ирана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Силы ПВО приступили к отражению атаки. Население страны получило предупреждение о возможности скорого объявления воздушной тревоги. 

Телеканал Al Hadath сообщает, что большая часть запущенных баллистических ракет со стороны Ирана направлена на южные части Израиля, а также в направлении Тель-Авива. 

Позже израильские СМИ сообщили о сирене в окрестностях Тель-Авива.

Иранские паблики отмечают, что атака направлена на ядерный центр в Димоне.

США готовятся к масштабным ударам по Ирану
США готовятся к масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
2 мартa 2026, 21:09
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток
Еще одна эскадрилья истребителей США переброшена на Ближний Восток видео; обновлено 22:00
2 мартa 2026, 22:00

