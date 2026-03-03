Почему Хаменеи не укрылся в бункере?

По словам действующего израильского разведчика, задолго до падения бомб они «знали Тегеран так, как знают Иерусалим». Плотная «разведывательная картина» Тегерана стала результатом многолетней работы благодаря подразделению 8200 израильской разведки, агентам, завербованным «Моссадом», и массивам данных, которые военная разведка ежедневно анализировала для сводок.

«Когда высокоподготовленные и преданные охранники и водители высокопоставленных чиновников Ирана приезжали на работу вблизи района Пастер в Тегеране – где аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильского авиаудара в субботу (28 февраля) – израильтяне уже наблюдали за ними», – говорится в статье.

По словам одного из собеседников, у одной из камер был особенно удачный ракурс – это позволяло определить, где охранники обычно паркуют свои личные автомобили, и давало представление о будничной части жизни тщательно охраняемого комплекса.

Для подготовки и реализации операции по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи Израиль за несколько лет взломал почти все дорожные камеры в Тегеране. Изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сложные алгоритмы дополняли досье Израиля на сотрудников службы безопасности деталями, в том числе их адресами, графиками работы, маршрутами к службе и, самое главное, тем, кого именно они обычно охраняли и перевозили. Так формировалось то, что разведчики называют «моделью повседневного поведения». Эти возможности были частью многолетней разведывательной кампании, которая проложила путь к убийству Хаменеи. Источник данных в режиме реального времени – один из сотен различных потоков развединформации – не был единственным способом, благодаря которому Израиль и ЦРУ смогли точно установить, во сколько именно 86-летний Хаменеи будет находиться в своем офисе в субботнее утро и кто будет рядом с ним. Более полудесятка действующих и бывших израильских разведчиков отметили, что ликвидация Хаменеи была прежде всего политическим решением, а не только технологическим достижением.

Подготовка удара по Ирану велась на протяжении нескольких месяцев, однако окончательный план был скорректирован после того, как американская и израильская разведки подтвердили, что в субботу утром Хаменеи вместе с ближайшим окружением будет находиться в своем комплексе в Тегеране. Считалось, что с началом полномасштабного конфликта проведение ликвидации значительно осложнится. Иран мог оперативно задействовать заранее подготовленные маршруты эвакуации и укрыться в подземных бункерах, недосягаемых для израильских боеприпасов.

В отличие от главы «Хезболлы» Хасана Насраллы, Хаменеи не находился постоянно под землей. Тем не менее, отмечает Financial Times, в условиях военного противостояния он предпринимал повышенные меры безопасности. По словам источника, его редкое пребывание вне бункера – а их было два – создавало окно возможностей: находясь внутри укрепленных укрытий, он оставался бы недоступен для имеющегося у Израиля вооружения.

Публично президент США демонстрировал раздражение затягиванием переговоров, однако, по утверждению источника FT, в частных беседах Дональд Трамп выражал разочарование реакцией Тегерана, что стало одним из факторов, приблизивших реализацию военного сценария.

Израиль, по данным издания, располагал сведениями радиоэлектронной разведки, включая доступ к взломанным камерам видеонаблюдения и мобильным сетям. Однако решающее значение, как подчеркивает Financial Times, имела агентурная информация, полученная американской стороной.

Когда ЦРУ и Израиль установили, что Хаменеи будет проводить совещание в субботу утром в своем офисе, возможность ликвидировать его вместе с частью высшего руководства Ирана оказалась особенно благоприятной. «По словам двух источников, Израиль получил сигналы разведки с камер и мобильных сетей, которые подтверждали ход встречи и прибытие высокопоставленных чиновников. Американцы, однако, имели еще более конкретный источник – агента. ЦРУ отказалось комментировать это», – сказано в статье.

Это позволило израильским самолетам, которые часами находились в воздухе, вовремя нанести удар, применив до 30 высокоточных боеприпасов. Удар днем дал дополнительное тактическое преимущество, заявили в израильской армии – он обеспечил эффект неожиданности, несмотря на высокий уровень готовности Ирана.