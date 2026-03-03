USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

У Трампа был разговор с Барзани

03:56 502

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами иракских курдов, обсуждалась война США и Израиля против Ирана и «то, что может произойти дальше». Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомые с содержанием бесед.

По сведениям издания, Трамп говорил с лидерами двух основных курдских политических сил Ирака – Масудом Барзани и Баффелем Талабани. Источники Axios утверждают, что звонки состоялись 1 марта – спустя сутки после того, как была начата война против властей Ирана.

Авторы публикации Барак Равид и Марк Капуто отмечают, что интерес Белого дома к контактам с курдским руководством связан с тем, что у курдов есть значительные силы вдоль иранско-иракской границы, они контролируют важные районы, а также поддерживают связи с курдским меньшинством в Иране.

Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 771
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 12759
Атака на посольство США в Саудовской Аравии
Атака на посольство США в Саудовской Аравии видео; обновлено 05:15
05:15 1494
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 1527
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3145
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3162
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 799
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2093
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3399
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3924
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9675

