У Трампа был разговор с Барзани

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами иракских курдов, обсуждалась война США и Израиля против Ирана и «то, что может произойти дальше». Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомые с содержанием бесед.

По сведениям издания, Трамп говорил с лидерами двух основных курдских политических сил Ирака – Масудом Барзани и Баффелем Талабани. Источники Axios утверждают, что звонки состоялись 1 марта – спустя сутки после того, как была начата война против властей Ирана.

Авторы публикации Барак Равид и Марк Капуто отмечают, что интерес Белого дома к контактам с курдским руководством связан с тем, что у курдов есть значительные силы вдоль иранско-иракской границы, они контролируют важные районы, а также поддерживают связи с курдским меньшинством в Иране.