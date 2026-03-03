USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Ответ Ирана раздувает гнев и союзников: Тегеран изолирует себя сам

WSJ
04:21 440

Атаки Ирана на арабские государства, региональных партнеров и европейские цели лишь усиливают изоляцию Тегерана и укрепляют коалицию против его режима, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Ответные действия Ирана с момента начала американо-израильских бомбардировок пока способствуют формированию коалиции против правящего режима. Нападая на арабские государства и партнеров, Тегеран создает более широкий аргумент против собственного выживания», – говорится в редакционной статье.

WSJ приводит заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны Персидского залива возмущены атаками Ирана. «Они хотят воевать», – отметил американский лидер. По словам Трампа, Иран даже смог вовлечь Европу, нанеся удар по французской военно-морской базе в ОАЭ и по кувейтской авиабазе, используемой Италией.

«У режима Ирана по-прежнему есть «полезные идиоты», на которых он может опираться, однако его ответные действия усилили потребность и расширили поддержку идеи смены режима», – пишет WSJ.

Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 773
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 12759
Атака на посольство США в Саудовской Аравии
Атака на посольство США в Саудовской Аравии видео; обновлено 05:15
05:15 1495
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 1527
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3147
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3163
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 799
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2093
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3401
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3924
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9675

