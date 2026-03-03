Ответ Ирана раздувает гнев и союзников: Тегеран изолирует себя сам

Атаки Ирана на арабские государства, региональных партнеров и европейские цели лишь усиливают изоляцию Тегерана и укрепляют коалицию против его режима, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Ответные действия Ирана с момента начала американо-израильских бомбардировок пока способствуют формированию коалиции против правящего режима. Нападая на арабские государства и партнеров, Тегеран создает более широкий аргумент против собственного выживания», – говорится в редакционной статье.

WSJ приводит заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны Персидского залива возмущены атаками Ирана. «Они хотят воевать», – отметил американский лидер. По словам Трампа, Иран даже смог вовлечь Европу, нанеся удар по французской военно-морской базе в ОАЭ и по кувейтской авиабазе, используемой Италией.

«У режима Ирана по-прежнему есть «полезные идиоты», на которых он может опираться, однако его ответные действия усилили потребность и расширили поддержку идеи смены режима», – пишет WSJ.