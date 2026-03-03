USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Золотой гроб для наркобарона

04:23

Останки ликвидированного главаря мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо доставили на кладбище муниципалитета Сапопан (штат Халиско) в золотом гробу, пишет газета El Universal.

По ее данным, траурный кортеж отправился из похоронного бюро в столице штата Халиско Гвадалахаре утром 2 марта. Отмечается, что по прибытии на кладбище катафалк сопровождал оркестр. Само погребение прошло в закрытом режиме. Транспортировка тела и похороны сопровождались масштабной операцией по обеспечению безопасности. Маршрут кортежа и территорию кладбища патрулировали бойцы федеральных и региональных силовых структур. Возле похоронного бюро дежурили военные и армейская бронетехника.

Министерство национальной обороны Мексики 22 февраля объявило о ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. По данным ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе вооруженного столкновения с силовиками в районе города Тапальпа в штате Халиско и скончался по пути в госпиталь. После проведенной спецоперации по всей стране фиксировались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий.

Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35
Атака на посольство США в Саудовской Аравии
Атака на посольство США в Саудовской Аравии видео; обновлено 05:15
05:15
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27

