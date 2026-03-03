Золотой гроб для наркобарона

Останки ликвидированного главаря мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо доставили на кладбище муниципалитета Сапопан (штат Халиско) в золотом гробу, пишет газета El Universal.

По ее данным, траурный кортеж отправился из похоронного бюро в столице штата Халиско Гвадалахаре утром 2 марта. Отмечается, что по прибытии на кладбище катафалк сопровождал оркестр. Само погребение прошло в закрытом режиме. Транспортировка тела и похороны сопровождались масштабной операцией по обеспечению безопасности. Маршрут кортежа и территорию кладбища патрулировали бойцы федеральных и региональных силовых структур. Возле похоронного бюро дежурили военные и армейская бронетехника.

Министерство национальной обороны Мексики 22 февраля объявило о ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. По данным ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе вооруженного столкновения с силовиками в районе города Тапальпа в штате Халиско и скончался по пути в госпиталь. После проведенной спецоперации по всей стране фиксировались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий.