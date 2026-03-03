USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Секретная база США: землетрясения совпали с ударом по Ирану

Землетрясения у секретной базы США совпали с американской атакой на Иран, пишет Daily Mail.

Вблизи американской секретной военной базы в штате Невада, известной как «Объект 52», зафиксирована серия загадочных землетрясений. Ранее на этой территории проводились испытания ядерного оружия.

«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», – пишет газета.

Согласно публикации, сейсмологи Геологической службы США (USGS) за последние сутки зарегистрировали в этом районе 16 землетрясений с магнитудой выше 2,5. За прошлую неделю число толчков превысило сто, при этом их магнитуда колебалась от 1,0 до более чем 3,0.

Отмечается, что серия сейсмических событий произошла одновременно с началом американо-израильской операции против Ирана.

