Казахстан обещает ускорить расследование крушения самолета AZAL

Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL намерена приложить максимум усилий для скорейшего завершения работы. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта Казахстана.

«Точные сроки окончания расследования пока не установлены, однако комиссия делает все возможное, чтобы завершить его как можно быстрее», — отметили в министерстве.

2 марта российский вице-премьер Алексей Оверчук после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что стороны согласовали дальнейшие шаги для решения всех вопросов, связанных с крушением самолета AZAL.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.