Вэнс предупреждает: у Америки много вариантов для новых ударов по Ирану

Соединенные Штаты обладают обширными ресурсами для продолжения ударов по иранским объектам, при этом операция может растянуться на длительный срок, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент (США Дональд Трамп) предельно ясно высказался о наших целях: у Ирана не может быть ядерного оружия. У нас гораздо больше возможностей для нанесения ущерба иранской ядерной программе, а также различным ракетам, которые угрожают нашим войскам», – сказал Вэнс.

По его словам, что у Соединенных Штатов «есть много вариантов действий» и операция может продлиться «еще немного» или «значительно дольше».