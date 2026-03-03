USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Вэнс предупреждает: у Америки много вариантов для новых ударов по Ирану

05:25 357

Соединенные Штаты обладают обширными ресурсами для продолжения ударов по иранским объектам, при этом операция может растянуться на длительный срок, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент (США Дональд Трамп) предельно ясно высказался о наших целях: у Ирана не может быть ядерного оружия. У нас гораздо больше возможностей для нанесения ущерба иранской ядерной программе, а также различным ракетам, которые угрожают нашим войскам», – сказал Вэнс.

По его словам, что у Соединенных Штатов «есть много вариантов действий» и операция может продлиться «еще немного» или «значительно дольше».

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 658
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3318
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5781
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1950
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13419
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2627
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2650
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3601
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3595
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2463

