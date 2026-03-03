Разведка предупреждает Америку

Американская разведка предупредила о возможных атаках Ирана на США после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сообщает Reuters.

Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности считает, что Тегеран и его прокси могут совершить атаки на Соединенные Штаты в ответ на убийство Хаменеи в результате израильских и американских ударов, при этом, по оценкам разведки, крупномасштабное нападение маловероятно.

Там отметили, что обеспокоенность вызывают возможные кибератаки со стороны связанных с Ираном «хактивистов», такие как взлом сайтов и DoS-атаки. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила агентству: «Я напрямую координирую свои действия с нашими федеральными партнерами из разведывательных и правоохранительных органов, поскольку мы продолжаем внимательно следить за любыми потенциальными угрозами национальной безопасности и предотвращать их».