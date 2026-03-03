USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Разведка предупреждает Америку

05:46 888

Американская разведка предупредила о возможных атаках Ирана на США после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сообщает Reuters.

Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности считает, что Тегеран и его прокси могут совершить атаки на Соединенные Штаты в ответ на убийство Хаменеи в результате израильских и американских ударов, при этом, по оценкам разведки, крупномасштабное нападение маловероятно.

Там отметили, что обеспокоенность вызывают возможные кибератаки со стороны связанных с Ираном «хактивистов», такие как взлом сайтов и DoS-атаки. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила агентству: «Я напрямую координирую свои действия с нашими федеральными партнерами из разведывательных и правоохранительных органов, поскольку мы продолжаем внимательно следить за любыми потенциальными угрозами национальной безопасности и предотвращать их».

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 660
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3323
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5781
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1952
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13419
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2630
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2653
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3605
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3597
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2464

