Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке

Советник президента США Алекс Брюзевиц заявил, что с момента начала американской операции против Ирана он застрял на Ближнем Востоке.

Как уточнил чиновник, во время своих поездок по регион он оказался «погружен в хаос» из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», – написал Брюзевиц в соцсети Х.

Он выразил благодарность за поддержку властям Катара и Саудовской Аравии, а также Белому дому, отметив, что уже находится в Европе.

Член палаты представителей Анна Паулина Луна, также упомянутая Брюзевицем, подтвердила в соцсети, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он арендовал, находились несколько других пассажиров, говорится в публикации.