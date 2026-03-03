USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке

05:51 485

Советник президента США Алекс Брюзевиц заявил, что с момента начала американской операции против Ирана он застрял на Ближнем Востоке.

Как уточнил чиновник, во время своих поездок по регион он оказался «погружен в хаос» из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», – написал Брюзевиц в соцсети Х.

Он выразил благодарность за поддержку властям Катара и Саудовской Аравии, а также Белому дому, отметив, что уже находится в Европе.

Член палаты представителей Анна Паулина Луна, также упомянутая Брюзевицем, подтвердила в соцсети, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он арендовал, находились несколько других пассажиров, говорится в публикации.

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 660
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3328
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5783
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1955
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13421
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2631
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2655
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3605
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3597
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2466

