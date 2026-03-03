USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Тегеранцы спасаются от авиаударов

объектив haqqin.az
Отдел информации
06:08 662

Сидон (Ливан). Эвакуация жителей Сидона на фоне израильских ударов по Ливану. В результате атак погибли более 30 человек, 150 ранены

Бейт-Шемеш (Израиль). Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара

Сеул (Южная Корея). Акция протеста против ударов Израиля и США по Ирану

Тегеран (Иран). Жители иранской столицы пытаются спастись от последствий авиаудара, в результате которого были повреждены жилые здания

Аль-Джахра (Кувейт). Горящий самолет падает, а пилот спрыгивает на парашюте. Минобороны Кувейта заявило, что три американских истребителя были по ошибке сбиты и все шесть членов экипажа благополучно катапультировались

Сычуань (Китай). Цветение рапса

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 663
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3331
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5784
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1957
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13422
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2631
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2655
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3605
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3597
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2466

ЭТО ВАЖНО

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 663
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3331
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5784
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1957
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13422
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2631
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2655
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3605
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3597
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться