Тегеранцы спасаются от авиаударов

Сидон (Ливан). Эвакуация жителей Сидона на фоне израильских ударов по Ливану. В результате атак погибли более 30 человек, 150 ранены

Бейт-Шемеш (Израиль). Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара

Сеул (Южная Корея). Акция протеста против ударов Израиля и США по Ирану

Тегеран (Иран). Жители иранской столицы пытаются спастись от последствий авиаудара, в результате которого были повреждены жилые здания

Аль-Джахра (Кувейт). Горящий самолет падает, а пилот спрыгивает на парашюте. Минобороны Кувейта заявило, что три американских истребителя были по ошибке сбиты и все шесть членов экипажа благополучно катапультировались