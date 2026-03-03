Никакого шанса «Хезболле»

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удар по зданию телеканала «Аль-Манар» в столице Ливана Бейруте, сообщают ближневосточные СМИ.

Эфир «Аль-Манар» ненадолго прерывался. Позже в новостном выпуске сообщили, что здание было поражено в результате атаки Израиля.

По данным израильских СМИ, «Аль-Манар» связан с «Хезболлой». На опубликованных кадрах видны клубы дыма над горизонтом, информация о жертвах или пострадавших не сообщается.

Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила, что «наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте».