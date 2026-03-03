USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Никакого шанса «Хезболле»

06:15 325

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удар по зданию телеканала «Аль-Манар» в столице Ливана Бейруте, сообщают ближневосточные СМИ.

Эфир «Аль-Манар» ненадолго прерывался. Позже в новостном выпуске сообщили, что здание было поражено в результате атаки Израиля.

По данным израильских СМИ, «Аль-Манар» связан с «Хезболлой». На опубликованных кадрах видны клубы дыма над горизонтом, информация о жертвах или пострадавших не сообщается.

Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила, что «наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте».

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 665
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3334
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5784
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1958
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13422
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2632
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2656
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3605
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3597
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2467

