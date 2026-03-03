Нетаньяху надеется: «Война не будет бесконечной…»

В интервью телеканалу Fox News премьер Израиля заявил, что «эта война не будет бесконечной… Это будет быстрая и решительная операция».

По словам Нетаньяху, через несколько месяцев ракетная программа Ирана стала бы неуязвимой для атак: «Они начали строить новые объекты, подземные бункеры, которые в течение месяцев сделали бы неуязвимыми их программы по производству баллистических ракет и атомной бомбы»

По словам Нетаниягу, Иран «мог бы ударить по Америке и шантажировать ее», а также угрожать Израилю и другим странам региона.

Израильский премьер подчеркнул, что для принятия такого решения «нужен был решительный президент, такой как президент Трамп», который, по его словам, «сделал то, что нужно было сделать».

Нетаньяху также признал, что на протяжении многих лет оказывал давление на США в вопросе Ирана: «На протяжении десятилетий я пытался убедить сменявшие друг друга американские администрации принять решительные меры. И президент Трамп в свой первый срок это сделал. Он сразу вышел из катастрофической ядерной сделки с Ираном и сделал все возможное, чтобы не позволить им продвигаться в ядерной программе, с помощью которой они стремятся создать атомные бомбы, чтобы угрожать нам и вам, а в конечном итоге атаковать нас обоих и разрушить как можно больше, потому что именно этим эти люди занимаются».

Сам Дональд Трамп же заявил, что цели военной операции против Ирана скоро будут достигнуты. В интервью с американским лидером журналист телеканала NewsNation Келли Мейер.спросила, как он узнает, что все поставленные перед военными цели были достигнуты. «О, я буду знать. Это то, чем я занимаюсь, я много знаю и обязательно узнаю, когда они будут достигнуты. Это уже очень скоро произойдет», - цитирует Мейер Трампа.

«Наносим им большой ущерб. Мы значительно отбрасываем их назад», - добавил президент США.