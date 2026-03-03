USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Нетаньяху надеется: «Война не будет бесконечной…»

06:45 110

Совместная с США военная операция против Ирана не может превратиться в очередную затяжную войну, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В интервью телеканалу Fox News премьер Израиля заявил, что «эта война не будет бесконечной… Это будет быстрая и решительная операция».

По словам Нетаньяху, через несколько месяцев ракетная программа Ирана стала бы неуязвимой для атак: «Они начали строить новые объекты, подземные бункеры, которые в течение месяцев сделали бы неуязвимыми их программы по производству баллистических ракет и атомной бомбы»

По словам Нетаниягу, Иран «мог бы ударить по Америке и шантажировать ее», а также угрожать Израилю и другим странам региона.

Израильский премьер подчеркнул, что для принятия такого решения «нужен был решительный президент, такой как президент Трамп», который, по его словам, «сделал то, что нужно было сделать».

Нетаньяху также признал, что на протяжении многих лет оказывал давление на США в вопросе Ирана: «На протяжении десятилетий я пытался убедить сменявшие друг друга американские администрации принять решительные меры. И президент Трамп в свой первый срок это сделал. Он сразу вышел из катастрофической ядерной сделки с Ираном и сделал все возможное, чтобы не позволить им продвигаться в ядерной программе, с помощью которой они стремятся создать атомные бомбы, чтобы угрожать нам и вам, а в конечном итоге атаковать нас обоих и разрушить как можно больше, потому что именно этим эти люди занимаются».

Сам Дональд Трамп же заявил, что цели военной операции против Ирана скоро будут достигнуты. В интервью с американским лидером журналист телеканала NewsNation Келли Мейер.спросила, как он узнает, что все поставленные перед военными цели были достигнуты. «О, я буду знать. Это то, чем я занимаюсь, я много знаю и обязательно узнаю, когда они будут достигнуты. Это уже очень скоро произойдет», - цитирует Мейер Трампа.

«Наносим им большой ущерб. Мы значительно отбрасываем их назад», - добавил президент США.

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 668
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3344
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5785
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1961
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13422
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2635
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2659
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3607
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3599
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2467

ЭТО ВАЖНО

Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 668
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 3344
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 5785
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 1961
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 13422
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа
Трамп пообещал: нападение на посольство США не останется без ответа видео; обновлено 05:30
05:30 2635
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 2659
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3607
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3599
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 902
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2467
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться