США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Израиль заявил о гибели более тысячи иранских военных

07:12 602

По оценкам Израиля, в результате ударов уже погибло от 1 000 до 1 500 военных Корпуса стражей исламской революции и иранских сил безопасности. Об этом сообщил израильский источник The Jerusalem Post.

По некоторым оценкам, число жертв значительно выше, однако более консервативная оценка говорит о более чем 1 000 погибших среди иранских сил безопасности.

2 марта израильские военные ударили по более чем десяти штаб-квартирам иранского Министерства разведки и позициям сил КСИР. ВВС Израиля также наносили удары по пусковым установкам противоракетного комплекса, производственным объектам вооружения и другим объектам КСИР.

Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 279
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 3858
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 1878
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 6291
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6305
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 3111
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14111
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 3846
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4137
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 4023
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 992

