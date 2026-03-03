Израиль заявил о гибели более тысячи иранских военных

По оценкам Израиля, в результате ударов уже погибло от 1 000 до 1 500 военных Корпуса стражей исламской революции и иранских сил безопасности. Об этом сообщил израильский источник The Jerusalem Post.

По некоторым оценкам, число жертв значительно выше, однако более консервативная оценка говорит о более чем 1 000 погибших среди иранских сил безопасности.

2 марта израильские военные ударили по более чем десяти штаб-квартирам иранского Министерства разведки и позициям сил КСИР. ВВС Израиля также наносили удары по пусковым установкам противоракетного комплекса, производственным объектам вооружения и другим объектам КСИР.