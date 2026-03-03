USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Пакистан мобилизовал армию

07:23

Власти Пакистана направили регулярные воинские части в гималайскую область Гилгит-Балтистан. В стране введен запрет на многочисленные мероприятия. Такие меры были приняты после массовых протестов против обстрелов Ирана со стороны США и Израиля, сообщает Reuters.

Дым и пламя над подожженным зданием офиса ООН в Пакистане

Министр информации Гилгит-Балтистана Гулам Аббас заявил, что власти на три дня привлекли военных и ввели трехдневный комендантский час в Гилгите и Скарду для поддержания правопорядка. На выходных в городе Скарду, в Гилгит-Балтистане, где большинство населения составляют шииты, протестующие подожгли офис ООН. Во время столкновений с военнослужащими погибли 14 человек, включая солдата.

Сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках операции США и Израиля вызвали масштабную волну антиамериканских протестов в Пакистане, которая переросла в ожесточенные столкновения. В результате беспорядков погибли 36 человек, еще 201 получил ранения различной степени тяжести.

В Пакистане проживает вторая крупнейшая в мире шиитская община после Ирана. Лидеры шиитской общины призвали к проведению новых акций протеста в Лахоре и Карачи, несмотря на общенациональный запрет правительства на проведение собраний и публичных мероприятий, сообщает агентство.

