Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном

По словам Уиткоффа, который участвовал в переговорах вместе с Джаредом Кушнером, представители Тегерана обозначили это как «исходную точку» диалога: «Они сказали, что у них есть неоспоримое право на обогащение урана».

На первой встрече в рамках американо-иранских переговоров Тегеран «предельно ясно» дал понять, что располагает материалом, которого «достаточно для 11 ядерных бомб». Об этом рассказал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что позиция США была противоположной: Вашингтон настаивал на том, чтобы на иранской территории не осуществлялось обогащение урана. По его словам, американская сторона ясно дала понять, что именно прекращение обогащения является ключевым условием для любого возможного соглашения.

По словам спецпосланника, США до начала военной операции в ходе переговоров с Ираном предлагали ему на 10 лет отказаться от обогащения урана в обмен на поставки бесплатного ядерного топлива: «Мы обсуждали с ними отказ от какого-либо обогащения (урана) на 10 лет и сказали, что мы заплатим за топливо. Они отказались».

«Мы попытались заключить с ними справедливую сделку. К концу второй встречи стало предельно ясно, что это невозможно. Но мы прибыли на третью встречу, чтобы дать им еще одну попытку».