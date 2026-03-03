USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном

08:12

На первой встрече в рамках американо-иранских переговоров Тегеран «предельно ясно» дал понять, что располагает материалом, которого «достаточно для 11 ядерных бомб». Об этом рассказал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уиткоффа, который участвовал в переговорах вместе с Джаредом Кушнером, представители Тегерана обозначили это как «исходную точку» диалога: «Они сказали, что у них есть неоспоримое право на обогащение урана».

Уиткофф подчеркнул, что позиция США была противоположной: Вашингтон настаивал на том, чтобы на иранской территории не осуществлялось обогащение урана. По его словам, американская сторона ясно дала понять, что именно прекращение обогащения является ключевым условием для любого возможного соглашения.

По словам спецпосланника, США до начала военной операции в ходе переговоров с Ираном предлагали ему на 10 лет отказаться от обогащения урана в обмен на поставки бесплатного ядерного топлива: «Мы обсуждали с ними отказ от какого-либо обогащения (урана) на 10 лет и сказали, что мы заплатим за топливо. Они отказались».

«Мы попытались заключить с ними справедливую сделку. К концу второй встречи стало предельно ясно, что это невозможно. Но мы прибыли на третью встречу, чтобы дать им еще одну попытку».

Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 285
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 3862
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 1882
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 6297
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6307
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 3113
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14113
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 3848
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4138
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 4025
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 992

